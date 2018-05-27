كشف تفاصيل إصابة محمد صلاح مع ليفربول.. فماذا عن مشاركته في كأس العالم 2018؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال بالـ"خطيرة."

وقال كلوب عقب المباراة التي انتهت بخسارة النادي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بحسب ما نقل الموقع العربي لليفربول: "هي إصابة خطيرة، خطيرة للغاية. صلاح الآن في المستشفى لإجراء أشعة على موضع الإصابة، والتي قد تكون في الترقوة أو الكتف نفسه. الأمور لا تبدو جيدة، هذا كل شيء."

من جهته، نقل الاتحاد المصري لكرة القدم عن مسئولين في النادي الإنجليزي قولهم إنه تم إجراء الأشعة على كتف صلاح وأظهرت نتيجتها بأن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف.

وقد أعرب الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص.

كما قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة المصري إن المدة المتوقعة للعلاج قد تستغرق أسبوعين، وأنه تم الاتفاق مع الجهاز الطبى فى نادي ليفربول على أن يستمر صلاح فى مدينة ليفربول ليتلقى العلاج والتأهيل المناسب ثم ينضم لمعسكر المنتخب في إيطاليا في وقت لاحق يحدده الأطباء.

وأضاف في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أن صلاح "بإذن الله فى القائمة النهائية لمنتخب مصر فى كأس العالم والتى ستعلن رسمياً ٤ يونيو"، مشيراً الى أنه كان سيحتاج إلى راحة عدة أيام بعد المباراة النهائية وقبل المشاركة فى تدريبات المنتخب وسيقضي جزءاً من أيام هذه الراحة في تلقى العلاج.

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وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في الدقيقة 30، من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، السبت، بعد تدخل عنيف من اللاعب الإسباني سيرجيو راموس.

إصابة صلاح أشعلت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكّلت خوفاً لدى محبي "الفرعون المصري" من عدم قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المزمع عقدها في يونيو / حزيران بروسيا.

وقد انتشر أكثر من وسم على تويتر حول ما حصل مع محمد صلاح، حيث زعم مغردون أن راموس تعمّد إصابته من خلال تدخله العنيف، وفيما يلي بعض التغريدات التي كُتبت بعد مغادرة النجم المصري للملعب:

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.