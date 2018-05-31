كوبر يوضح تأثير إصابة محمد صلاح على المنتخب المصري

كوبر يوضح تأثير إصابة صلاح على المنتخب المصري

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و35 دقيقة.
محمد صلاحنادي ليفربولليفربولريال مدريدمصر
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر عن ثقته في القدرة على تحقيق المنتخب المصري نتائج جيدة في كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك رغم إصابة نجم المنتخب محمد صلاح، في مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال كوبر، في حوار مع موقع الاتحاد المصري، الخميس، عن إصابة صلاح إنه "لا يمكن أن أكون مدربا وتتمكن مني الظروف حتى ولو كانت ظروفا طارئة، فالإصابات واردة الحدوث في كرة القدم، ولذلك كان كلامي دائما عن الفريق وعن جماعية العمل رغم أهمية صلاح بالنسبة لنا جميعا، لكن حماسنا وطموحنا كما هو، ونثق في قدرتنا على التغلب على أي صعوبات تواجهنا".

وبسؤاله عما تبقى لإنجازه من استعدادات قبل كأس العالم، قال كوبر: "أمور فنية كثيرة.. أبرزها محاولة إيجاد حالة من التوازن دفاعيا وهجوميا، ولدينا الحماس الكبير والرغبة الأكيدة لإنجاز ذلك، والإرادة القوية في أي مشاكل فنية نواجهها ونثق في أننا سنحلها".

وتابع كوبر بالقول: "أتمنى أن تنتهي كل الأمور على خير، ولا نتفاجأ بأي شيء يعكر صفو إعدادانا، فنحن نعيش كل لحظة متبقية لنا على كأس العالم مواقف تحمل ضغوطا كبيرة.. حساسية المرحلة التي نمر بها هي أكثر ما يقلقني، فالخطأ البسيط اليوم لا يغتفر، وفي أيام وأوقات أخرى قد يمر دون أن يتوقف عنده أحد".

محمد صلاحنادي ليفربولليفربولريال مدريدمصر
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