نواف التمياط لـCNN: أرفض مقارنة الجيل الحالي للسعودية بمن قبله

1:34

رفض نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نواف التمياط، مقارنة الجيل الحالي للمنتخب السعودي بالأجيال السابقة، كما أشار إلى أنه يرفض جميع المقارنات في عالم كرة القدم ومن ضمنها مقارنة ميسي برونالدو، وذلك في حوار أجراه مع عبيدة نفاع، مراسل الرياضة لموقعنا، خلال معسكر "الأخضر" في إسبانيا.