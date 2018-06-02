لماذا تعتبر حركة الكوبري مُهينة؟
لماذا تعتبر حركة الكوبري مُهينة؟
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و20 دقيقة.
1:06
كل حركات مهارة التحكم بالكرة يُعرّفها التفاخر، لكن الكوبري هي الوحيدة التي تركز على الضحية بقدر تركيزها على المهاجم.
كل حركات مهارة التحكم بالكرة يُعرّفها التفاخر، لكن الكوبري هي الوحيدة التي تركز على الضحية بقدر تركيزها على المهاجم.
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