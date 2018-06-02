لماذا تعتبر حركة الكوبري مُهينة؟

لماذا تعتبر حركة الكوبري مُهينة؟

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و20 دقيقة.
COPA90رياضة
1:06

كل حركات مهارة التحكم بالكرة يُعرّفها التفاخر، لكن الكوبري هي الوحيدة التي تركز على الضحية بقدر تركيزها على المهاجم.

COPA90رياضة