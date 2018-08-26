محمد صلاح ينتقد الاتحاد المصري لكرة القدم: لا أدري لماذا كل هذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الأحد، الاتحاد المصري لكرة القدم، متهما الاتحاد بأنه لا يسعى إلى حل مشاكل لاعبيه.

وقال محمد صلاح، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه من " الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

ولم يذكر صلاح بوضوح سبب تغريدته عن الاتحاد المصري، ولكن كانت قد اندلعت أزمة قبل كأس العالم بين اللاعب والاتحاد بسبب استخدام صوره في الدعاية من قبل الشركة الراعية للمنتخب المصري، مما سبب له أزمة بسبب تعاقده مع شركة أخرى.