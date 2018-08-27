ميدو: صلاح يريد ما وُعد به بعد كأس العالم.. واتحاد الكرة يتحدى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتواصل التعليقات في مصر بشأن أزمة نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مع اتحاد الكرة في بلاده، التي تم الكشف عنها الأحد، حيث اعتبر لاعب نادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، أن "الخاسر الوحيد منتخب مصر".

وكتب ميدو، في حسابه على موقع "تويتر"، الإثنين: "موقف اتحاد الكرة X صلاح مقلق للغاية لمستقبل منتخبنا الوطني، فاللاعب يريد ما وُعد به بعد كأس العالم؛ بأن اتحاد الكرة سيرحل لا محالة، واتحاد الكرة يتحدى بأنه لا توجد أي جهة أهم من اتحاد الكرة فيما يخص شؤون إدارة كرة القدم!!".

ولم يكشف ميدو تفاصيل بشأن الجهة أو الكيان الذي "وعد" بـ"رحيل" اتحاد الكرة المصري الذي يتولى رئاسته هاني أبوريدة حاليا، وذلك في أعقاب النتائج المخيبة للآمال، التي حققها المنتخب الوطني؛ إذ تعرض للخسارة في كل المباريات التي خاضها.

واختتم ميدو تغريدته بشأن أزمة صلاح واتحاد الكرة المصري، بقوله: "تحدي كبير الخاسر الوحيد فيه هو منتخب مصر!!".