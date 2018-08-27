آخر تطورات أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لقد طفح الكيل".. بهذه الكلمات علَّق وكيل النجم المصري محمد صلاح، رامي عباس، في أعقاب أزمة لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة المصري، التي تم تحدث عنها الأخير عبر حسابه على موقع "تويتر"، الأحد.

وانتقد محمد صلاح الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، متهما الاتحاد بأنه لا يسعى إلى حل مشاكل لاعبيه.

وقال صلاح، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه من " الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

ولم يذكر صلاح بوضوح سبب تغريدته عن الاتحاد المصري، ولكن كانت قد اندلعت أزمة قبل كأس العالم بين اللاعب والاتحاد بسبب استخدام صوره في الدعاية من قبل الشركة الراعية للمنتخب المصري، مما سبب له أزمة بسبب تعاقده مع شركة أخرى.

بدوره، قال وكيل صلاح إنه ونجم مصر "طلبا ضمانات" بشأن وجود الأخير في المنتخب الوطني و"التأكيد بأن انتهاكات حقوق الصور لن تحدث مرة أخرى"، لافتا إلى عدم رد اتحاد الكرة على الأمر "حتى الآن"، حسبما جاء في حسابه على موقع "تويتر".

في الوقت نفسه نقلت مواقع رياضية مصرية بيانا منسوب لاتحاد الكرة المصري، جاء فيه أن " اتحاد الكرة لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول، وبالأخص من جانب النجم محمد صلاح كما تردد، وكل ما تلقاه الاتحاد من مخاطبات رسمية من جانب الوكيل الكولومبي للاعب"، حسب موقع "في الجول".

وذكر الموقع نقلا عن اتحاد الكرة المصري أنه "أرسل الوكيل خطابا بتاريخ يوم 23 أغسطس/ آب 2018 للاتحاد، بعد أن أرسل في وقت سابق رسالة شخصية على (إيميل) رئيس اتحاد الكرة الشخصي، بتاريخ يوم 11 أغسطس/ آب، وتم التواصل معه يوم 16 أغسطس/ آب من جانب المدير التنفيذي للاتحاد، للتأكيد عليه بأن مثل هذه الأمور يجب أن يتم إرسال خطاب رسمي بها موقع، إلى الاتحاد على الفاكس أو عنوان البريد الالكتروني، فأرسل المحامي الخطاب الرسمي خلال فترة الأعياد يوم 23 أغسطس/ آب، وتم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الاجتماع الذي أعلن عن عقده يوم الاثنين لإعلان قرار الاتحاد بشأن الخطاب".

وجاء في البيان أنه "وبغض النظر عن الطلبات التمييزية الكثيرة وغير المنطقية وهو الأمر غير المسموح به داخل صفوف المنتخب لتمييز لاعب عن الآخرين، فإن الخطاب تضمن إهانة كبيرة وغير مقبولة على الإطلاق في كل صياغته وتفاصيله، وخاصة أنه اشترط خلال الخطاب إما تنفيذ طلباته أو استقالة الاتحاد!!! وإن اتحاد الكرة ومجلس إدارته كانوا حريصين كل الحرص على مصلحة اللاعب والتأني في إصدار القرار والرد لحين الاجتماع الرسمي"، لافتا إلى اجتماع مجلس الاتحاد اليوم "كما تم الإعلان عنه من قبل بمقره لبحث خطاب وكيل صلاح وإعلان تفاصيل الجلسة وقرار المجلس عند الساعة الرابعة عصرا (بتوقيت القاهرة) لجميع وسائل الإعلام".

وذكر البيان "لأن لمحمد صلاح مكانة خاصة جداً، وغالية، ربما لا يعلمها و لا يعرفها وكيل الأعمال الكولومبي للاعب، لن يقوم الإتحاد بالرد على تفاصيل هذا الخطاب غير المنطقي وعلى ما جاء فيه من تجاوزات لا يمكن قبولها تحت أي مسمى، و ذلك إكراماً للنجم الذي نعتز به، دون أي مزايدة تجاه أي ابن من أبنائه"، حسب موقع "في الجول".

واحتل وسم #اتحاد_الكرة المركز الثالث على موقع "تويتر" ضمن الوسومات الأكثر تداولا في مصر، في أعقاب أزمة صلاح معه، وذلك بمعدل 5216 تغريدة، بينما أعاد أكثر من 16 ألف مغرد بإعادة نشر ما كتبه نجم ليفربول عبر حسابه، وقت كتابة تلك السطور.