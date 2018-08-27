محمد صلاح عن أزمته مع اتحاد الكرة المصري: لا أريد الدخول في صراعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد اللاعب المصري محمد صلاح، الإثنين، أنه لا يريد "الدخول في صراعات"، وذلك في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، للتعليق على أزمته مع اتحاد الكرة المصري بسبب استخدام صوره في الدعاية من قبل الشركة الراعية للمنتخب المصري.

وقال صلاح إنه نشر هذا الفيديو للرد على ما حدث خلال اليومين الماضيين وتوضيح الأمور للناس وإنه يريد عرض وجهة نظره للرد على وجهة النظر الأخرى، في إشارة إلى بيان الاتحاد المصري.

وأضاف أن "أسهل طريقة للتضليل هي تشويه المشكلة وتبسيطها وجعلها تبدو كأنها مشكلة شخصية"، وتابع بالقول إن ما يطلبه هو من أجل جميع اللاعبين ومن أجل راحتهم، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة لما يشاهده ويتعامل معه خارج مصر ليكون في مصلحة جميع اللاعبين المصريين.

وأوضح صلاح أن مطالبته بوجود أمن للمنتخب ضرورية لحفظ النظام، مشيرا إلى مواجهته صعوبات خلال المعسكر الأخير للمنتخب منها صعوبة التحرك داخل الفندق بسبب الإقبال الجماهيري، واضطراره للنوم في الساعة السادسة صباحا. ورفض صلاح التشكيك في وطنيته، مؤكدا على حبه الكبير لمصر. وقال صلاح إنه لا يطلب تمييزا في المعاملة عن بقية اللاعبين وإن الأمن يجب أن يكون متوفرا لجميع لاعبي المنتخب. وأضاف صلاح أنه أرسل العديد من الخطابات إلى اتحاد الكرة دون رد.

وحول انتقاد اتحاد الكرة لأسلوب خطابات رامي عباس، محامي ووكيل أعمال محمد صلاح، قال اللاعب إنه من الأفضل حل المشكلة، مضيفا أنه لا يرى شيئا سيئا في خطابات رامي عباس، وتابع بالقول إن جميع الخطابات التي أرسلها تسربت لوسائل الإعلام رغم أنه أمر "غير قانوني". وأكد صلاح أن كل ما يطلبه هو من أجل المنتخب بالكامل وليس له شخصيا.

الجزء الاول Posted by Mohamed Salah on Monday, August 27, 2018