دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاستقالة، صباح الإثنين، على خلفية الأزمة التي تحدث عنها نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مساء الأحد، في حسابه على موقع "تويتر".

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وانتقد ساويرس موقف اتحاد الكرة المصري في الببيان المنسوب له بشأن مخاطبات وكيل صلاح، قائلا: "هو وكيله مش بيمثله؟؟ التعامل مع قامة مصرية زى محمد صلاح رفع اسم بلده بطريقة غير مسبوقة ميكونش كده.. و عدم الرد يضعف حجتكم! وأنا بضم صوتي لمحمد صلاح.. استقيلوا وريحونا بعد الفشل الذريع!".