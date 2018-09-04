بعد أزمة الأهلي والإنتاج الحربي.. ما اقتراح ميدو لاتحاد الكرة المصري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نجم مصر ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، اقتراحا لاتحاد الكرة المصري، صباح الثلاثاء، لحل الأزمة الأخيرة التي تتعلق بالدوري الممتاز في البلاد، في أعقاب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، التي أقيمت، الأحد الماضي.

وكتب ميدو، في حسابه على موقع "تويتر": "من حق الأهلي أن يغضب من المستوى التحكيمي الرديء الذي ظهر به طاقم التحكيم بالكامل في مباراتهم ضد الإنتاج، وأتعجب مِن عدم اعتراض الإسماعيلي على حكام مباراتهم أمام الأهلي الذي لولاهم لخرج الإسماعيلي فائزا، وأتعجب من إدارة الإنتاج بعدم الاعتراض على عدم طرد الشناوي!!".

وفي سابقة نادرة، هدد النادي الأهلي المصري بالانسحاب من الدوري الممتاز لكرة القدم، معلنا "رفضه القاطع للأخطاء الفجّة" التي تسبب فيها طاقم التحكيم في مباراته الأخيرة مع فريق الإنتاج الحربي.

وأيد رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، مساء الإثنين، بيان الأهلي الذي خاطب فيه الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبا بـ"العدالة" في تحكيم المباريات الخاصة بالمسابقة.

ورأى ميدو أن "تنفيذ تقنية الفيديو عندنا لن تكون مكلفة إذا تم تخصيص غرفة في اتحاد الكرة بها ١٠ شاشات وبها رئيس لجنة الحكام نفسه مع ٣ أو ٤ خبراء متواصلين مع حكام المباريات مباشرة خلال المباراة؛ مع وجود شاشة واحدة في كل ملعب لمراجعة حكم الساحة بنفسه للقرار. ما الصعوبة في ذلك وما هي التكلفة الباهظة؟".

وأضاف ميدو: "يجب على اتحاد الكرة أن يعطي الأندية الحق في التصويت على تنفيذ تقنية الفيديو التحكيمية بداية من الدور الثاني من عدمه، ويكون هذا الاجتماع للتصويت في أقرب فرصة ممكنة حتى يكون هناك وقت كاف لاتحاد الكرة للتحضير لاستخدامها وتدريب الحكام عليها قبل تنفيذها!!".

وأصدر النادي الأهلي بيانا، الإثنين، طالب فيه بـ"أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية"، و"تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY) الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها".

وعلَّق ميدو: "أخيراً لو طرح اتحاد الكرة مناقصة لتسويق الإعادات في تقنية الفيديو ووجود اسم الراعي على الشاشة وقت إعادتها؛ أراهن بأنه سيتم بيعها بـ٥٠ مليون جنيه لأنها ستكون أهم لحظات المباراة، ومستعد لتقديم دراسة للاتحاد بأن تنفيذ الـVAR لن يتكلف أكثر من ٣٠ مليون جنيه في الموسم".

وتابع: "الاتحاد هيكسب فلوس وهيطبق العدالة بين جميع الأندية وسيزيح من على نفسه الضغوط والمشاكل التي يتعرض لها خلال الموسم من جميع الأندية؛ خاصة أن لجنة القيم لم تطبق بعد، وهذا معناه استحالة معاقبة أي رئيس نادي في الوقت الحالي!!"، ليختتم بقوله: "أتمنى أن يأخذ المسؤولون بهذا الاقتراح في عين الاعتبار"، حسبما جاء في حسابه على موقع تويتر.