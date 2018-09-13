سما المصري توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بعد ما طلبه من السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّهت الفنانة الاستعراضية المصرية، سما المصري، رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الذي انتقد أداء اتحاد الكرة المصري و"تفرغه للرد عليها"، في معرض مطالبته بتدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والنظر فيما تشهده المسابقة الكروية من "ظلم تحكيمي".

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وفي حسابها على موقع "إنستغرام"، كتبت المصري، الخميس: "رساله للشيخ تركي آل شيخ.. أنا اسمي سما المصري مش مها المصري...وأنت زعلان عشان اتحاد الكرة رد عليا وماردش عليك، وطالع تقول انهم بيردوا بس علي مها المصري".

وكانت المصري تقدمت بطلب إلى اتحاد الكرة المصري لشغل منصب مدير المنتخب الوطني، وهو الأمر الذي عرضه على مدير الاتحاد المهندس هاني أبوريدة، في خطوة أثارت الجدل وهو الأمر الذي اعتاد عليه الفنانة الاستعراضية بإثارتها موضوعات بعينها في البلاد.

وقالت المصري في رسالتها إلى تركي آل الشيخ المكتوبة بلهجة مصرية عامية: "أولا الاتحاد رد عليا عشان قدمت طلب رسمي لهم، وثانيا عشان الرأي العام كله طلب منهم يردوا. حضرتك اتفضل قدم لهم طلب رسمي زي ما أنا عملت وهم هيردوا عليك علطول".

وتابعت: "عندنا في مصر محدش أحسن من حد، ومحدش بيسقع لحد ولابيطنش طلبات حد، ممكن أي مؤسسة في البلد تتأخر في الرد علي طلبات الناس لكن في الآخر بيردوا. مؤسسات مصر مؤسسات محترمة".

وواصلت: "اطلب من الاتحاد اللي أنت عايزه بطلب رسمي مش عبر شاشات التلفزيون وأوعدك هيردوا عليك، ولو ماردوش ابقى ابعته ليا وأنا أوصله ليهم وأوصيهم إنهم يردوا.. عندنا روتين وبطء صحيح في البلد كلها، بس في الآخر لك حق هتاخده زي أي واحد عايش في البلد دي عشان دي جمهورية مصر العربية".

وأضافت سما المصري: "مصر فقيرة أه بس عندنا دم وكرامة وما يصحش تتكلم عن مؤسسات مصر بالشكل ده، أنت ضيف علي راسنا من فوق تكرم عشان خاطر السعودية وأهلها الكرام، لكن ماتجرحش فينا عشان بتدعم وتستثمر في الرياضة"، داعية متابعيها إلى تداول وسم #ردوا_علي تركي_آل_شيخ "عشان الاتحاد يرد عليه زيي عشان ما يزعلش".

وكان تركي آل الشيخ قد طالب السيسي، مساء الأربعاء، بالتدخل والنظر فيما يحدث بالدوري العام الممتاز لكرة القدم في مصر، وبصفة خاصة مع فريقه الذي امتكله مؤخرا تحت اسم نادي بيراميدز.

وانتقد آل الشيخ "الظلم التحكيمي" الذي يتعرض له فريقه خلال مباريات الدوري العام في مصر، متحدثا في مداخلة هاتفية عبر قناة "بيراميدز" بعد لقاء ناديه مع منافسه الجونة وتعادلهما بهدف لكل فريق، ليطالب خلال كلامه بـ"العدالة التحكيمية" لجميع الفرق المصرية.