دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر وسم "نردد اسم سامي الدقيقة 9" بين الأوسمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر في السعودية، السبت، وذلك لأنه يكشف عن لفتة دعم من جماهير الهلال لرئيس ناديها المعفى ونجمها السابق، سامي الجابر.

فبعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الخميس، عن إعفاء الجابر من رئاسة الهلال وتعيينه مسؤولا عن العلاقات الدولية في الهيئة، عبرت جماهير "الزعيم" عن دعمها لسامي بعدة طريق كان آخرها الوسم الذي انتشر السبت.

ويشير الوسم إلى أن جماهير الهلال ستقوم بترديد اسم سامي الجابر عند الدقيقة التاسعة من مباراة فريقها أمام الرائد، والتي ستلعب السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وعن سبب اختيار الدقيقة التاسعة لترديد اسم الجابر، فذلك يعود إلى أن رقم قميص "سام 6" كان "9"، حين كان لاعباً في صفوف فريق "الموج الأزرق"، كما يحلو لمحبيه تسميته.

يذكر أن آل الشيخ كان قد أعلن الخميس عن تعيين الأمير محمد بن فيصل، رئيساً للهلال بدلاً من الجابر الذي تولى المهمة قبل 4 أشهر فقط.