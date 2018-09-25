ما حقيقة عدم تصويت كوبر لـ"صلاح" بجائزة "أفضل" لاعب في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت قائمة التصويت النهائية لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العالم حالة من الجدل بمصر، الإثنين والثلاثاء، خاصة بعد الكشف عن اختيارات هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب البلاد، في ظل المنافسة التي شهدت مشاركة النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

ووفقا للقائمة المنشورة على موقع "فيفا" فقد صوّت كوبر، الذي يتولى قيادة منتخب أوزبكستان حاليا، لكل من مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، حسب الترتيب الذي كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوِّج النجم الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة "The Best" للمرة الأولى في تاريخه، ليكسر هيمنة ميسي ورنالدو على جائزة الأفضل في العالم للمرة الأولى منذ عام 2007.

وفاز صلاح بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف خلال الموسم الماضي، على هدفه في مرمى إيفرتون، لكنه خرج من التشكيلة المثالية للموسم، كما حقق المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب لقب أفضل مدرب.

بدوره، كتب محمود فايز، الذي يساعد كوبر حاليا خلال تدريبه منتخب أوزبكستان، تغريدتين عبر حسابه على موقع "تويتر"، الإثنين والثلاثاء: "لم يصوت مستر كوبر في جائزة الأفضل في العالم كمدرب لمنتخب أوزبكستان.. من الممكن يكون المدرب السابق المؤقت للمنتخب هو من قام بالتصويت أو احد مسؤولي الاتحاد الأوزبكي.. بدون مناقشة كان مستر كوبر سيختار للجائزة صلاح بدون منازع كاختيار أول...!! وشكراً لكم جميعاً".

وأضاف فايز، الذي كان ملازما لكوبر طوال فترة تدريبه المنتخب المصري حتى منافسات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018: "طيب نوضح أكثر:كوبر أصلاً لم يصوت ولم ير ورق التصويت. أحد مسؤولي الاتحاد الأوزبكي قام باختيار أفضل لاعب.مدرب. إلخ. وبالتبعية عند إتمام التعاقد بشكل رسمي مع الاتحاد الأوزبكي تم وضع اسم كوبر في قوائم الاختيارات كمدرب لمنتخب أوزبكستان.حدث موقف مشابه مع مستر كوبر و كابتن حسام غالي"، حسب تعبيره.

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