"إلا تركي آل الشيخ" يبرز بمصر والسعودية.. ومرتضى منصور: "مهزلة مدبرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إعلان نبأ "انسحاب" المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، من "الاستثمار الرياضي" في مصر، برز وسم #إلا_تركي_آل_الشيخ في مصر، حيث توالت تعليقات المغردين على الخطوة التي اتخذها المسؤول السعودي.

وجاءت أبرز التعليقات بشأن تركي آل الشيخ على النحو التالي:

وكانت قناة "بيراميدز" قد نقلت، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء عبر بثها المباشر وحسابها على موقع "تويتر" أنه "عاجل ورسميا.. المستشار تركي آل الشيخ يقرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.. ومدحت شلبي يكشف مصير لاعبي بيراميدز والعاملين بالقناة".

وقبلها، كتب تركي آل الشيخ كتب في صفحته على موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين: "أفكر جديا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع؟".

والسبت الماضي، ردد جمهور الأهلي- الحاضر مباراة الفريق الأحمر ضد منافسه حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا- هتافات ضد تركي آل الشيخ، وذلك على خلفية أزمة مباراة السوبر المصري السعودي، وطلب إدارة الأهلي تأجيل بعض المباريات كي يتمكن من المشاركة في اللقاء الذي كان مقررا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليقرر الاتحاد السعودي بعدها إعفاء الأهلي من خوض المباراة.

ومن بين الهتافات التي رددها جمهور الأهلي: "سوبر إيه يا عم.. كأس أفريقيا أهم"، حيث يواصل الفريق الأحمر خطواته بنجاح نحو البطولة المحببة لعشاقه، إذ بلغ الدور نصف النهائي. وسبق أن شغل تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي لكن سرعان ما انتهى الأمر في ظل إدارة الرئيس الحالي لمجلس الفريق محمود الخطيب.

وشهدت قناة "بيراميدز" مداخلات هاتفية عديدة بشأن قرار تركي آل الشيخ، وكان من بينها حديث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المنافس التقليدي للنادي الأهلي المصري، إذ قال بشأن ما حدث في مباراة الفريق الأحمر الماضية: "مهزلة مدبرة مدفوعة الأجر أساءت لللنادي الأهلي العظيم وجماهيره"، موجها حديثه إلى الخطيب بالعامية المصرية: "مش احنا بتوع الخلايجة"، حسب تعبيره.

وخاطب منصور- خلال حديثه- تركي آل الشيخ بالبقاء في مصر، قائلا: "عايزك تقعد.. وعايز بيراميدز يستمر".