خسارة محمد صلاح.. كيف صوت قادة ومدربو المنتخبات العربية بوثائق الفيفا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت وثائق التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم، التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ضعف الدعم من قادة ومدربي المنتخبات العربية بالإضافة إلى الإعلاميين الممثلين للدول العربية، للاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بينما فاز بالجائزة لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وفريق ريال مدريد.

ولم يكن صلاح الخيار الأول سوى لقادة المنتخبين السوري والفلسطيني ومدرب المنتخب البحريني، وبالطبع لقائد منتخب مصر ومدربها والإعلامي الممثل لمصر. ويحق لكل مصوت اختيار 3 لاعبين بالترتيب، ويكون للخيار الأول 5 نقاط، والخيار الثاني 3 نقاط، والخيار الثالث نقطة واحدة فقط.

وفيما يلي نتائج تصويت الدول العربية التي نشرتها الفيفا بالتفصيل:

مصر:

الكابتن عصام الحضري

1-محمد صلاح

2-لوكا مودريتش

3-كريستيانو رونالدو

المدرب خافيير أغيري

1-محمد صلاح

2-لوكا مودريتش

3-أنطوان غريزمان

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الإعلامي هاني دانيال

1-محمد صلاح

2-لوكا مودريتش

3-كريستيانو رونالدو

سوريا:

الكابتن عمر السومة

1-محمد صلاح

2-كريستيانو رونالدو

3-لوكا مودريتش

المدرب بيرند ستانغه

1-لوكا مودريتش

2-ليونيل ميسي

3-أنطوان غريزمان

الإعلامي لؤي أبوشمة

1-لوكا مودريتش

2-إدين هازارد

3-محمد صلاح

الأراضي الفلسطينية:

الكابتن عبداللطيف البهداري

1-محمد صلاح

2-ليونيل ميسي

3-لوكا مودريتش

المدرب نور الدين ولد علي

1-أنطوان غريزمان

2-لوكا مودريتش

3-محمد صلاح

الإعلامي طارق رشماوي

1-لوكا مودريتش

2-كيفن دي بروين

3-أنطوان غريزمان

المملكة العربية السعودية:

الكابتن أسامة هوساوي

1-كريستيانو رونالدو

2-كيفن دي بروين

3-محمد صلاح

المدرب خوان أنطونيو بيزي

1-ليونيل ميسي

2-لوكا مودريتش

3-أنطوان غريزمان

الإعلامي سلطان المهوس

1-كريستيانو رونالدو

2-لوكا مودريتش

3-ليونيل ميسي

الإمارات العربية المتحدة:

الكابتن علي خصيف الحوسني

1-لوكا مودريتش

2-كيفن دي بروين

3-كيليان مبابي

المدرب ألبيرتو زاكيروني

1-لوكا مودريتش

2-محمد صلاح

3-كيليان مبابي

الإعلامي غاري ميناغان

1-لوكا مودريتش

2-رافائيل فاران

3-محمد صلاح

قطر:

الإعلامي جون أنيل

1-لوكا مودريتش

2-كيليان مبابي

3-رفائيل فاران

الكويت:

الإعلامي عدنان يوسف

1-كريستانو رونالدو

2-ليونيل ميسي

3-لوكا مودريتش

البحرين:

الكابتن وليد الحيام

1-كريستيانو رونالدو

2-ليونيل ميسي

3-لوكا مودريتش

المدرب ميروسلاف سكوب

1-محمد صلاح

2-لوكا مودريتش

3-كيفن دي بروين

الإعلامي عبدالله عاشور

1-كريستيانو رونالدو

2-ليونيل ميسي

3-لوكا مودريتش

سلطنة عُمان:

الكابتن أحمد مبارك المحيجري

1-كريستيانو رونالدو

2-ليونيل ميسي

3-لوكا مودريتش

المدرب بيتر فيربيك

1-لوكا مودريتش

2-ليونيل ميسي

3-كريستيانو رونالدو

الإعلامي أشوك بوروهيت

1-لوكا مودريتش

2-كريستيانو رونالدو

3-محمد صلاح

اليمن:

الإعلامي علي الزكري

1-لوكا مودريتش

2-رافائيل فاران

3-محمد صلاح

السودان:

الكابتن أكرم الهادي

1-كيليان مبابي

2-محمد صلاح

3-أنطوان غريزمان

المدرب زدرافكو لوجاروشيتش

1-لوكان مودريتش

2-محمد صلاح

3-كيليان مبابي

محمد الخاتم عوض الله

1-لوكا مودريتش

2-كيليان مبابي

3-رافائيل فاران

العراق:

الكابتن محمد قاصد

1-كيليان مبابي

2-إدين هازارد

3-لوكا مودريتش

المدرب باسم حمدان

1-إدين هازارد

2-أنطوان غريزمان

3-كيفن دي بروين

الإعلامي أرشيد صباح السعيدي

1-لوكا مودريتش

2-ليونيل ميسي

3-كريستيانو رونالدو

الأردن:

الكابتن عامر شفيع

1-كريستيانو رونالدو

2-محمد صلاح

3-إدين هازارد

المدرب جمال أبوعابد

1-كريستيانو رونالدو

2-أنطوان غريزمان

3-هاري كين

الإعلامي تيسير العميري

1-لوكا مودريتش

2-كيليان مبابي

3-محمد صلاح

لبنان:

الكابتن حسن معتوق

1-ليونيل ميسي

2-محمد صلاح

3-كيليان مبابي

المدرب ميودراغ رادولوفيتش

1-لوكا مودريتش

2-كريستيانو رونالدو

3-ليونيل ميسي

المغرب:

الكابتن المهدي بن عطية

1-كريستيانو رونالد

2-محمد صلاح

3-لوكا مودريتش

المدرب هيرفي رينارد

1-كريستيانو رونالدو

2-إدين هازارد

3-كيليان مبابي

الإعلامي جلال بوزرارة

1-كيليان مبابي

2-أنطوان غريزمان

3-رافائيل فاران

الجزائر:

الكابتن ياسين براهيمي

1-كريستيانو رونالدو

2-لوكا مودريتش

3-محمد صلاح

المدرب جمال بلماضي

1-كريستيانو رونالدو

2-لوكا مودريتش

3-كيليان مبابي

تونس:

الإعلامي طارق غديري

1-رافائيل فاران

2-لوكا مودريتش

3-كريستيانو رونالدو

ليبيا:

الإعلامي هيثم مفتاح العماري

1-كريستيانو رونالدو

2-محمد صلاح

3-لوكا مودريتش