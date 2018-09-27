دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أزمة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وقرار انسحابه من مصر، أعلنت شركة صلة الرياضية عن "إيقاف كافة استثماراتها" بالبلاد في "النادي الأهلي والرياضة المصرية"، حسب بيانها المنشور بصفحتها على موقع "فيسبوك"، الأربعاء.

قد يهمك| "إلا تركي آل الشيخ" يبرز بمصر والسعودية.. ومرتضى منصور: "مهزلة مدبرة"

وأرجعت شركة صلة قرارها إلى "ما بدر من بعض جماهير النادي الأهلي المصري من إساءات وتجاوزات" تجاه تركي آل الشيخ و"الذي يمثل أحد رموز الرياضة العربية ورجالاتها ‎المخلصين".

وأعلنت الشركة في بيانها أنها "ترفض بصورة قطعية ما حدث من إساءات موجهة وتجاوزات متعمدة لا يقبلها العقل والمنطق"، مضيفة أنها "كانت تنتظر موقفا حازما من إدارة النادي الأهلي ومن القائمين على شؤون الكرة في مصر، لكنها تفاجأت بحالة من الصمت وعدم اتحاذ أي إجراء من شأنه أن يؤكد على رفض هذه التصرفات التي لا تمثل الشعب المصري الشقيق ولا تعكس أخلاقيات أبناءه".

وجاء في البيان: "‎لذا اتخذت الشركة قرارها بإيقاف وتجميد كافة استثماراتها في النادي الأهلي والرياضة المصرية والبالغة 2.280.000.000 مليار جنيه مصري" مشددة على أنها "ترفض كل ما يخل بالقيم والمبادىء ويشوه الأخلاق الرياضية، ‏‎وقد بدأت شركة صلة وفقا لذلك في تنفيد قراراها بصورة فورية".

وكان تركي آل الشيخ قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أعلن انسحابه من الاستثمار في مصر، وقبل قراره بساعات كتب في صفحته على موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين: "أفكر جديا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع؟".

والسبت الماضي، ردد جمهور الأهلي- الحاضر مباراة الفريق الأحمر ضد منافسه حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا- هتافات ضد تركي آل الشيخ، وذلك على خلفية أزمة مباراة السوبر المصري السعودي، وطلب إدارة الأهلي تأجيل بعض المباريات كي يتمكن من المشاركة في اللقاء الذي كان مقررا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليقرر الاتحاد السعودي بعدها إعفاء الأهلي من خوض المباراة.

ومن بين الهتافات التي رددها جمهور الأهلي: "سوبر إيه يا عم.. كأس أفريقيا أهم"، حيث يواصل الفريق الأحمر خطواته بنجاح نحو البطولة المحببة لعشاقه، إذ بلغ الدور نصف النهائي. وسبق أن شغل تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي لكن سرعان ما انتهى الأمر في ظل إدارة الرئيس الحالي لمجلس الفريق محمود الخطيب.