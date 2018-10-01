أبوتريكة يكشف موقفه من شطب عضوية حازم إمام: الأساطير تبقى خالدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعم النجم المصري السابق، محمد أبوتريكة، نظيره حازم إمام، بعد القرار الذي أصدره رئيس نادي الزمالك بشطب عضوية إمام في النادي، الإثنين.

وقال أبوتريكة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك، الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع، وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق".

وكان مرتضى منصور قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده الإثنين في مقر النادي، شطب عضوية إمام وعدد من لاعبي الزمالك السابقين بعد توقيعهم على قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

يذكر أن حازم إمام يعد من أبرز أساطير نادي الزمالك وأهم لاعبي المنتخب المصري عبر التاريخ، كما أنه كان قائد الفريق الأحمر والأبيض لحقبة من الزمن.