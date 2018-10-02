منع مرتضى منصور من الظهور إعلامياً وإيقاف برنامج مدحت شلبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة 3 أشهر، كما تم إيقاف برنامج مدحت شلبي على قناة بيراميدز لمدة أسبوعين.

وفي التفاصيل، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع منصور من الظهور عبر جميع أشكال وسائل الإعلام، لمدة 3 أشهر بما لا يتعلق بكونه نائبا في البرلمان.

وجاء القرار بناء على " توصية لجنة ضبط الأداء الرياضي بشأن ما عرض في برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية بتاريخ 12 سبتمبر 2018 و 27 سبتمبر 2018 وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة “الأكواد” والمعايير والضوابط الإعلامية".

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرياضة أو حضور اجتماعات للمسؤولين الرياضيين، قبل أن يصدر قرار آخر بإيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

بدوره، واجه مذيع قناة بيرامديز، مدحت شلبي، قراراً آخر بإيقاف برنامجه لمدة أسبوعين، لنفس السبب الذي أدى إلى منع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، كما تم توجيه إنذار لقناة بيراميدز من قبل المجلس.