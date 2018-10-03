اتحاد الكرة المصري يكشف موقفه من أزمة حازم إمام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبّر الاتحاد المصري لكرة القدم عن دعمه لنجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارته، حازم إمام، بعد أن قرر رئيس الزمالك مرتضى منصور شطب اسمه من النادي.

ونشر الاتحاد بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيه: " يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على دعمه للكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد وأحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية عبر تاريخها".

ودعا الاتحاد المصري جميع الأطراف إلى تحكيم المنطق والعقل من أجل توحيد الصفوف مجددا، وعبر عن أمنياته بأن تكون الأزمات التي ضربت الشارع الرياضي المصري "سحابة صيف".

وكان مرتضى منصور قد شطب اسم إمام وثلاثة لاعبين سابقين آخرين من النادي، بعد أن وقعوا على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار الاتحاد الأفريقي قراراً مماثلاً.