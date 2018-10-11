رونالدو ينفي بـ"شدة" مزاعم الاغتصاب.. ومحاميه: ما حدث كان بالتراضي

بعد الصافرة.. رونالدو بين الإدانة والبراءة من اغتصاب مايورغا

(CNN)-- نفى نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بـ"شدة"، المزاعم التي قُدمت في دعوى قضائية رفعتها امرأة في الشهر الماضي، مدعية أنه اغتصبها في لاس فيغاس عام 2009، وذلك فقاً لبيان محاميه بيتر كريستيانسين.

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وجاء في بيان محامي رونالدو أن "ما حدث عام 2009 في لاس فيغاس كان بالتراضي في طبيعته"، وفقا لقوله، مضيفا أن "الوثائق التي يزعم أنها تحتوي على تصريحات رونالدو، وتم نشرها في وسائل الإعلام هي افتراءات كاملة".

وكانت سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، قد اتهمت رونالدو باغتصابها عام 2009 في فندق بلاس فيغاس، خلال حوار نشرته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

ولفت محامي اللاعب البرتغالي إلى أن "رونالدو ينكر بشدة جميع المزاعم في الشكوى، وقد ظل يرفض باستمرار ذلك طوال السنوات التسع الماضية"، مضيفا أن "رونالدو لا ينكر وجود اتفاق متبادل".

واستكمل بأن "دوافعه للموافقة على ذلك القرار قد تم تلويثها على أقل تقدير. بعيدا عن أي اعتراف بالذنب أو أي دافع خفي"، مشيرا إلى أنه "سيترك مناقشة جميع المسائل القانونية مستقبلا لمحاميه هنا (لاس فيغاس) وفي أوروبا. وهو واثق من أن الحقيقة ستستمر في هذا الجنون وسيتم الحفاظ على قوانين ولاية نيفادا وتطبيقها".