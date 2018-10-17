شاهد.. فرحة سيدة سعودية بعد فوزها بسيارة في مباراة البرازيل والأرجنتين

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- خطفت سيدة سعودية الأنظار خلال مباراة البرازيل والأرجنتين في بطولة "سوبر كلاسيكو" الرباعية التي أقيمت في المملكة، بعد أن فازت بسيارة مقدمة من الهيئة العامة للرياضة.

فقد قامت الكاميرا برصد ردة فعل السيدة منيرة الزهراني بعد أن علمت بفوزها بالسيارة، وإذاعة ذلك بشكل مباشر على الهواء.

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وقد نشر حساب الهيئة على تويتر مقطع فيديو لقصة فوز الزهراني يالسيارة المخصصة للحضور.

وعلّق تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على الأمر، قائلاً: "فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها.. ألف مبروك"

وقد نقلت قناة "العربية" عن السيدة قولها إنها "لم تكن لديها رغبة في البداية بالحضور إلى الملعب، وعندما فازت بالسيارة لم تتوقع ذلك وانصدمت من المفاجأة السعيدة" على حد وصفها.