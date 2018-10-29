رغم رفض المصري استقالتهما.. بيراميدز يرحب بحسام حسن وشقيقه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر نادي بيراميدز المصري رسالة ترحيب بالتوأم حسام وإبراهيم حسن، وكشف أن الأول سيشغل منصب المدير الفني للفريق والآخر سيكون مديرا للكرة، وذلك بعد ساعات قليلة من رفض النادي المصري البورسعيدي استقالة الجهاز الفني الذي يقوده الثنائي.

ونشر بيراميدز تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "نرحب بتوأم الكرة المصرية حسام حسن مديراً فنيا لنادي بيراميدز و ابراهيم حسن مديرا للكرة".

وكان النادي المصري قد نشر بيانا أعلن فيه رفض استقالة الجهاز الفني الذي يقوده حسام وإبراهيم حسن، وأكد أنه سيبذل ما بوسعه للإبقاء عليهما داخل أسوار النادي الأخضر.

يذكر أن تقارير إعلامية عدة كانت قد ربطت الثنائي بالانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز، وقيادته حتى نهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.