رسالة من صلاح إلى أبوتريكة.. و"الماجيكو" يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجَّه نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة إلى زميله محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

وجاءت رسالة صلاح في وقت يحتفل فيه "الماجيكو" أبوتريكة بعيد ميلاده الأربعين، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا تاريخ".

أبوتريكة في احتفاله بميلاده الأربعين: أشتاق إلى مصر

ورد أبوتريكة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، على صلاح، بقوله: "حبيبي يا صانع وكاتب التاريخ يا أبو مكة يا كبير".