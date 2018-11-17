صلاح يرد على الطفلة صاحبة لافتة "الواجب" في مباراة مصر وتونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "من فضلك سجل هدفا يا صلاح، أريد العودة للمنزل، عندي واجب".. رسالة رفعتها طفلة مصرية، مخاطبة بها نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين مصر وتونس، الجمعة.

وفازت مصر على تونس بـ3 أهداف مقابل هدفين، متصدرة مجموعتها برصيد 12 نقطة بعد تفوقها في عدد الأهداف على نسور قرطاج، وذلك ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019، التي ستقام في الكاميرون.

وفي حسابه على "تويتر"، رد صلاح على الطفلة التي خاطبته عبر اللافتة المذكورة، قائلا: "لقد حاولت حقاً أن أتركك تعودين للمنزل مبكراً، وآسف على بقائك هنا حتى اللحظة الأخيرة. آمل أن يفهم معلمك هذا الوضع غدًا".

يشار إلى أن صلاح قاد المنتخب المصري للفوز على نظيره التونسي بـ3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في ستاد الجيش بمنطقة برج العرب في محافظة الإسكندرية، الجمعة، وذلك ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وكان الشوط الأول بين المنتخبين المصري والتونسي قد انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، حيث سجل نعيم السليتي في الدقيقة 13 هدف تونس، ثم تتعادل مصر بقدم لاعبها تريزيجيه بعد محاولات من محمد صلاح لفك رموز الدفاع التونسي.

وفي الشوط الثاني، تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني الذي سجله باهر المحمدي، وهو الهدف الدولي الأول له. ليعود بعدها السليتي لهز شباك منتخب مصر مجددا لتصبح النتيجة هدفين لكل فريق.

ليعود صلاح بترجيح كفة المنتخب المصري بإحراز الهدف الثالث ليجعل فريقه متصدرا المجموعة بـ12 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره التونسي.

واقتنص صلاح هدف الفوز بينما كانت المباراة في طريقها نحو النهاية بالتعادل الإيجابي، إلا أن نجم ليفربول سجل هدفا قاتلا في مرمى المنتخب التونسي.