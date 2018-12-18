مانشستر يونايتد يعلن رحيل جوزيه مورينيو ويشكره

نشر الثلاثاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، رحيل مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو عن صفوفه، موجها الشكر له على الفترة التي تولى فيها تدريب النادي.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أعلن الفريق الإنجليزي مغادرة مورينيو لصفوف النادي، مضيفا: "نود أن نشكره على عمله خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد".

كما أعرب فريق مانشستر يونايتد عن تمنيه بـ"النجاح في المستقبل" لمورينيو، مشيرا إلى أن مديرا فنيا مؤقتا سيتولى قيادة النادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي آخر مباراة تحت قيادة مورينيو، تغلب ليفربول على ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى نقطته رقم 45 ليستعيد الصدارة المفقودة من السيتي، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد اليونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.