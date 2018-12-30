نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كنت على وشك البكاء".. كلمات قالها المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، في أعقاب تعليقه على مشهد جمع لاعبيه المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو في المباراة التي فازوا بها بـ5 أهداف مقابل هدف لفريق أرسنال بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وحين حصل فريق ليفربول، مساء السبت، على ركلة جزاء أمام أرسنال، قرر صلاح عدم تسديدها رغم منافسته على حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي، مفضلا أن يظفر زميله فيرمينيو بالكرة كي يحصد لقب "الهاتريك" في المباراة بتسجيل 3 أهداف في شباك نادي أرسنال.

ونقل حساب الدوري الإنجليزي تعليق كلوب على المشهد، قائلا: "عندما أعطى مو ركلة الجزاء إلى بوبي كنت على وشك البكاء. كلنا نعرف كم يريد مو تسجيل الأهداف لكنه أعطاها إلى بوبي".

بدوره، نشر صلاح صورا تجمعه مع فيرمينيو وزملائهما في ليفربول عبر حسابه على موقع "تويتر"، موجها إليه رسالة تهنئة على أدائه في اللقاء الذذي منح فريقهم صدارة الدوري الإنجليزي.

وفي آخر مبارياته بعام 2018 فاز ليفربول، مساء السبت، على أرسنال بـ5 أهداف مقابل هدف واحد، منفردا بصدارة الدوري بفارق كبير مع أقرب منافسيه توتنهام ومانشستر سيتي.

وبالفوز على أرسنال، أصبح إجمالي عدد نقاط ليفربول 54 نقطة من 20 مباراة لعبها حتى الآن في الموسم الحالي دون أن يتعرض فيها للهزيمة، إذ فاز في 17 مباراة وتعادل في 3 مباريات.

وبفارق 9 نقاط، جاء فريق توتنهام في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 20 مباراة بينما حل في المركز الثالث فريق مانشستر سيتي، صاحب لقب الموسم الماضي، برصيد 44 نقطة من 19 مباراة.

وأحرز فيرمينيو 3 أهداف لليفربول في مرمى أرسنال في الدقائق 14 و16 و65، فيما جاء هدف ساديو ماني في الدقيقة 32.

وسجل محمد صلاح هدفا من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليصبح عدد الأهداف التي سجلها حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي 13 هدفا، متصدرا هدافي الدوري مع لاعب توتنهام هاري كين ولاعب أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ.