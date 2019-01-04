عبدالله السعيد يقود بيراميدز لأول فوز على الأهلي.. وتركي آل الشيخ يغرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قاد اللاعب عبدالله السعيد فريقه الجديد بيراميدز لتحقيق فوزه الأول على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، الجمعة، وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في مصر.

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وكانت المباراة هي الأولى للسعيد الذي تم الإعلان عن انضمامه لفريق بيراميدز، الجمعة، قبل ساعات من مواجهة الأهلي الذي كان يلعب للمرة الأولى تحت قيادة مديره الفني الجديد مارتين لاسارتي.

وشهد اللقاء تفوق الأهلي في الشوط الأول، إذ تقدم بهدف عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33، لكن بيراميدز انتفض في الشوط الثاني ليحرز محمد فاروق هدف التعادل في شباك الفريق الأحمر في الدقيقة 47 ثم كتب السعيد بقدمه الفوز للنادي الذي يمتلكه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، وذلك في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

بدوره، غرد تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر"؛ إذ نشر صورته وهو يرتدي زي فريقه بيراميدز، قائلا: "الفوز أهديه للوالدة الله يحفظها"، حسب تعبيره.

وبفوزه، وصل فريق بيراميدز إلى النقطة 33 ليحتل المركز الثاني خلف فريق الزمالك الذي يمتلك 38 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 ليبقى في المركز السادس.

وتوالت تعليقات المغردين في أعقاب انتهاء لقاء الأهلي وبيراميدز على النحو التالي، علما بأن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد بشكل مستقل مما يتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي: