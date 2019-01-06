نشر الأحد ، 06 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعادل المنتخب السوري، الأحد، مع نظيره الفلسطيني سلبيا، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثانية ليحافظ المنتخب الأردني على صدارته للمجموعة وتتذيلها أستراليا.

صمد المنتخب الفلسطيني طيلة دقائق الشوط الأول وتألق حارسه رامي حمادة بعد أن نجح بالتصدي لكرة خطرة من عمر خريبين لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني، حافظت سوريا على سيطرتها على مجريات اللعب لكن بشكل سلبي، دون أن تشكل خطورة تذكر على المرمى الفلسطيني، كما شهدت المباراة تألق قائد المنتخب الفلسطيني عبد اللطيف البهداري بالتغطية على مهاجمي المنتخب السوري، لتنتهي المباراة كما بدأت.

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وبهذه النتيجة حافظ المنتخب الأردني على صدارته للمجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على أستراليا بهدف نظيف، وتقاسم المنتخبان السوري والفلسطيني المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثانية.