دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ اللاعب المصري السابق والمحلل الرياضي حاليا، محمد أبوتريكة، بلاده بالفوز بحق تنظيم بطولة كأس أمم الأفريقية 2019، وأشار إلى أ، هذه البطولة ستشكل "ٌقبلة الحياة" لمصر كرويا.

وقال أبوتريكة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مبروك لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019. قبلة الحياة تعود للكرة المصرية أتمني أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات، المنظومة تحتاج تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر، كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبُهرة للجميع".

واكتسحت مصر التصويت الذي تنافست فيه مع جنوب أفريقيا على تنظيم البطولة التي سحبت من الكاميرون واعتذر المغرب عن تنظيمها، إذ حصدت مصر 16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب أفريقيا وامتنعت دولة وحيدة عن التصويت.

وكانت آخر مرة استضافت فيها مصر البطولة الأفريقية عام 2006، حين حققت اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا على ساحل العاج بركلات الترجيح.