الشركة المصرية تعلق على وقف بث beIN التلفزيوني في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت الشركة المصرية للقنوات الفضائية، CNE، أن بث قنوات مجموعة beIN القطرية قد توقف في مصر من جانب المجموعة نفسها، وأشارت إلى أن العمل على حل هذه المشكلة جار، وذلك في أعقاب إعلان المجموعة القطرية عن وقف بثها التلفزيوني بمصر بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الشركة المصرية.

وقالت CNE عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن بث القنوات المشفرة قد توقف من جانب المجموعة، وأشارت إلى أنها تحاول حل المشكلة في أقرب وقت ولفتت إلى أنها ستعيد قيمة الاشتراك للمشتركين في حال عدم عودة البث.

وكانت المجموعة القطرية قد قالت في بيان لها إنها أوقفت بثها التلفزيوني في مصر بسبب عدم التوصل لاتفاق مع CNE من أجل توقيع صفقة جديدة، وأكدت أن خدماتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى لا تزال مفعلة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من فوز مصر بحق تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بعد تفوقها في التصويت النهائي على جنوب أفريقيا، وهو ما قد يخلق صراعا بين المجموعة القطرية والشركة المصرية قبل البطولة.