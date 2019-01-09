دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب رئيس نادي الزمالك المصري إدارة فريقه المنافس الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالكشف عن مصير الأموال التي تلقوها من رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، متسائلا: "الفلوس راحت فين"، على حد تعبيره بالعامية المصرية.

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وعبر صفحة تحمل اسمه على موقع "فيسبوك"، قال منصور في فيديو جاء بعنوان: "مرتضى منصور: حرامية الساعات راكبهم جن... وفيفي مولت صفقة الشحات": "سألت النادي الأهلي بصفتي عضو جمعية عمومية"، مشيرا إلى أنه يتم جمع توقيعات في جنبات النادي الأحمر لشطب عضويته.

وقال منصور: "خدوا (إدارة الأهلي) ساعات من تركي آل الشيخ رجعتوها"، مضيفا أن البرلمانية المصرية وعضو إدارة الفريق الأحمر رانيا علواني "الوحيدة" التي لم تتلق أي ساعات أو هدايا.

وأضاف أن أموالا تم تحويلها من تركي آل الشيخ إلى حسابات النادي الأهلي البنكية، متسائلا في رسالته إلى الخطيب: "الفلوس راحت فين؟"، ليستكمل بعدها: "لا نشتم أحدا أنتم ناس شرفاء ومحترمين"، حسب قوله.

واعتبر منصور أن الصفقة الجديدة التي أبرمها النادي الأهلي مع اللاعب حسين الشحات "إهدار للمال العام"، طالبا الكشف عن مصدر قيمة الصفقة التي قال إنها بـ"165 مليون جنيه"، مضيفا أن مصدرها "من شريك أبوتريكة"، في إشارة إلى لاعب الفريق الأحمر ومنتخب مصر السابق.

وهاجم منصور مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ ووصفه بأنه "خلية نائمة"، قائلا إنه ينتمي لجماعة الإخوان. وطالب رئيس نادي الزمالك الخطيب بالحديث عن صفقة الشحات وأنه تم دفعها من خزينة النادي، موجها رسالته أيضا إلى وزير الشباب والرياضة في البلاد للتدخل في هذا الأمر.

مرتضى منصور : حرامية الساعات راكبهم جن ... و فيفي مولت صفقة الشحات مرتضى منصور : حرامية الساعات راكبهم جن ... و فيفي مولت صفقة الشحات Posted by Mortada Mansour on Wednesday, January 9, 2019

وسبق أن تحدث منصور عن النادي الأهلي، وهو الأمر الذي دفع مجلس إدارته برئاسة الخطيب، الثلاثاء، إلى "اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد التجاوزات والأكاذيب التي أطلقها رئيس نادي الزمالك"، حسب موقع النادي الأحمر.

واعتبرت إدارة الأهلي تصريحات منصور "ليست إلا ثرثرة فارغة تثير الفتنة، وتغذّي روح التعصب بين الجماهير، وتكدّر الأمن والسلم العام، وتمثل جرائم الإساءة والإهانة لكيان النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وهي جرائم مؤثمة بنصوص قانوني العقوبات والرياضة"، معلنة تقدمها بـ"بلاغ جديد عاجل للنائب العام خلال ساعات، ليتخذ سيادته ما يراه مناسبًا قانونًا تجاه هذه الجرائم الغير مسبوقة والدخيلة على الوسط الرياضي، والتي تهدد قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري"، حسب موقع النادي.