تنتظره مباراة مصيرية في كأس آسيا.. سوريا تعين مدربا جديدا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إقالة المدير الفني لمنتخب البلاد، الألماني بيرند شتانغه، وتعيين المدرب فجر إبراهيم خلفا له، حسب بيان صادر الخميس.

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وأوضح اتحاد كرة القدم السوري أن فجر إبراهيم سيلحق بمنتخب بلاده، الجمعة، للإشراف على التدريب استعداداً لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب استراليا في الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري ضمن منافسات كأس آسيا المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن المنتخب السوري خسر، الخميس، بهدفين دون رد أمام نظيره الأردني، وذلك بعد تعادله في المباراة الأولى أمام فلسطين ليصبح رصيده نقطة واحدة.