دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى المنتخب القطري بنظيره السعودي في بطولة كأس آسيا 2019، في الإمارات، الخميس، وفازت قطر بالمواجهة بهدفين نظيفين، ورغم الروح الرياضية العالية التي رآها الجميع على أرضية الملعب بين اللاعبين، إلا أن المباراة لم تخل ُمن بعض الأحداث التي أثارت الجدل، نستعرض أبرزها.

الصافرات والنشيد القطري

أثارت الصافرات التي أطلقتها الجماهير السعودية حين عزف النشيد القطري جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية القطرية، إذ عبر عدد من الإعلاميين القطريين عن سخطهم من هذا التصرف من قبل الجماهير السعودية.

وذهب بعض الإعلاميين لاتهام رابطة مشجعي المنتخب السعودي بتعمد إثارة الجماهير من أجل إطلاق الصافرات أثناء عزف النشيد القطري، لكن دون أدلة ملموسة على ذلك.

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الجمهور العُماني

فاجأت بعض الجماهير العُمانية جميع من كانوا في ملعب مدينة زايد الرياضية، بعد نهاية المباراة حين دخلت إلى المدرجات وبدأت بالاحتفال مع اللاعبين القطريين بالفوز على السعودية.

أثار تصرف هذا القطاع من جماهير عُمان غضب بعض المشجعين السعوديين، إذ انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشجعي سعوي وهو يعاتب مشجعين عُمانيين ليرد المشجعين بالقول إنهم يشجعون الجميع وليس قطر فحسب وأظهر أحدهم علم السعودية الذي رسمه على خده.

الجمهور القطري

أثار حديث معلق قنوات beIN القطرية، والذي قال إن الجمهور القطري لم يستطع القدوم إلى الإمارات من أجل تشجيع منتخبه، وهو الأمر الذي ردت عليه اللجنة الإعلامية للبطولة معتبرة إياه "خرقا" لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي، ونافية صحة كلامه بشكل قاطع.

يذكر أن قطر كانت قد تأهلت كمتصدر للمجموعة الخامسة، وستلتقي بالمنتخب العراقي في دور الـ16، في حين جاءت السعودية في المركز الثاني لتواجه اليابان في نفس الدور.