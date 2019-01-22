بترت.. فانكسرت.. فانتفضت.. هذا مشوار دارين بربر

مشوار: سلسلة قصص إنسانية في رواية الحياة. أبطالها أشخاص عاديون استطاعوا تقديم ما يفوق نطاق العادي برسم لوحة من المشاعر الإنسانية المختلفة.

نقرأ عن الأبطال في الروايات والأساطير، ونراهم ينقذون العالم من الهلاك الوشيك في الأفلام، فنتخيل أنفسنا مكانهم نحلق إلى عالم الخيال البعيد، ولكننا سرعان ما نعود إلى أرض الواقع ونقول "يا ليت" ثم نكمل مشوارنا بين أزقة المعتاد بحذر شديد.

كنت أمشي على ذلك الدرب بصمت وحذر ولكن وجهها المثابر، المقاوم المتمرد استوقفني، فلم تمش دارين بربر على الرصيف كما فعل الآخرون ولم تأبه أيضاً باتجاه التيار، بل قررت التمرد على الحذر وخلق مشوار جديد لنفسها.

أصيبت دارين في سن 15 بالسرطان مما اضطر الأطباء إلى بتر جزء من رجلها اليمنى، ولكنها رفضت أن تضعها الحياة تحت خانة الشخصيات التراجيدية وقررت أن تغير محور روايتها والتشبث بحبال الأمل.

قد يُعرف كل إنسان مشاعره بحسب المشوار الذي خاضه ولا يزال يخوضه، فلا تعريف ثابت للأحاسيس في رواية الحياة. بالنسبة لدارين بربر كان شعور "الاكتئاب"، الذي استحوذ على أول فصول روايتها مع المرض بمثابة "بئر أسود عميق"، إلا أنها رفضت أن تقبع روحها في الظلام وقررت "المقاومة".