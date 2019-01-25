كيف علق أمير قطر على وصول منتخب بلاده لنصف نهائي كأس آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المنتخب القطري بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على كوريا الجنوبية، الجمعة، بهدف نظيف بنسخة 2019 المقامة في الإمارات من البطولة.

ونشر الشيخ تميم بن حمد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "مبروك لمنتخبنا الوطني هذا الإنجاز الرائع وصعوده إلى الدور نصف النهائي في كأس آسيا 2019.. متمنيا لأبطالنا مواصلة هذا العطاء والأداء المميز حتى نهاية البطولة".

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وكان المنتخب القطري قد بلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف، وينتظر الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا.

وحققت قطر إنجازا تاريخيا بوصولها إلى هذا الدور، دون تلقي أهداف طيلة مباريات البطولة الـ5 التي خاضها المنتخب القطري.