مدرب منتخب قطر: هدفنا أن نصنع التاريخ أمام اليابان الجمعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، فيليكس سانشيز، إن النتيجة التي حققها المنتخب مهمة في مرحلة نصف النهائي، مؤكدا أن هدفه المقبل هو صنع التاريخ والتحضير بشكل جيد لمباراة قطر أمام اليابان الجمعة.

وعن أداء المنتخب الإماراتي، قال ساشنيز: "المنتخب الإماراتي لعب مباراته، وقدم مع دخول الشوط الثاني جميع نجومه ومواهبها، وضغطت علينا ولكننا دافعنا بشكل جيد، وكنا فريقا منظما، وواجهنا الكثير من الكرات العرضية التي تمكنا من صدها، وحرمان منتخب الإمارات من التسجيل".

وقال ساشنيز في حوار خاص وسريع مع CNN بالعربية بعد نهاية مباراة قطر والإمارات، والتي انتهت بأربعة أهداف نظيفة لصالح المنتخب القطري: "منتخبنا قدم 6 مباريات صعبة، بذل فيها اللاعبون جهودا كبيرة لتحقيق الفوز. خلال اليومين المقبلين سنقيم وضع اللاعبين، لنحدد بالضبط من سيشارك في المباراة النهائية أمام اليابان."

وعن الضغوطات التي يمكن أن يكون قد تعرض لها لاعبو قطر قبل المباراة، قال سانشيز: "اللاعبون الذين يدخلون أرض الملعب هم أكثر من يتعامل مع هذه الضغوطات، خصوصا وأن الفريق الآخر يلعب على أرضه وبين جمهوره. بالتأكيد كانت هناك لحظات صعبة مثل رمي القوارير على أرض الملعب، ولكن اللاعبين أثبتوا أن تركيزهم الكامل كان على اللعب."

وسيواجه المنتخب القطري نظيره الياباني في المباراة النهائية، بعد فوز اليابان على إيران بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.