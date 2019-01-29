حارس مرمى قطر: لاعبو الإمارات نجوم كبار ودفاعنا خدمنا كثيرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال سعد الشيب، حارس المنتخب القطري لكرة القدم، إن منتخب بلاده يعمل ضمن منظومة واحدة بدءا من الهجوم مرورا بخط الوسط والدفاع وانتهاء بحارس المرمى، وبالتالي تمكن من تحقيق الفوز على منتخب الإمارات في نصف نهائي كأس آسيا.

وحول كيفية محافظة اللاعبين على تركيزهم خلال المباراة، التي فازت فيها قطر بأربعة أهداف نظيفة، قال الشيب، في لقاء لـCNN بالعربية: "جئنا للبطولة من أجل الاستمتاع بكرة القدم، فلم يكن في بالنا المنتخبات التي سنواجهها في المباريات. أعتقد أن اللاعبين قدموا أداء جيدا وبالتالي تكللت جهودهم بالنجاح."

أما عن نجوم الإمارات، وبالتحديد علي مبخوت وأحمد خليل، وكيفية تعامله معهم، قال الشيب: "نجوم الإمارات نجوم كبار لهم صولات وجولات في آسيا، وأعتقد أننا تمكنا من دراسة طريقة لعبهم، وفي الوقت الذي كانت لديهم بعض الفاعلية، خدمنا دفاعنا بشكل كبير".

وعن استعدادات المنتخب القطري للمباراة النهائية، أكد الشيب أن منتخب اليابان منتخب قوي، وسيدرسون طريقة لعبه، متمنيا أن يقدم المنتخب أداء جيدا يليق بسمعة الكرة القطرية.

يذكر أن لاعبي منتخب الإمارات رفضوا التصريح لوسائل الإعلام بعد انتهاء المباراة.