دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انهالت التهاني والتعليقات لشيوخ ومسؤولين قطريين سابقين وحاليين على فوز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي ببطولة كأس آسيا 2019، الثلاثاء، وفيما يلي نستعرض لكم ابرزها:

رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، ألقى الضوء على ما وصفه بـ"خروج الكوتش" بعد الهدف الثاني للمنتخب القطري ضد نظيره الإماراتي، الأمر الذي "استرعى انتباهه"، حيث قال في تغريدة: "استرعى انتباهي خروج الكوتش من الملعب بعد الهدف الثاني واعتقد هذا لا يليق بما انه المستضيف للبطولة ويترك فريقه في الساحة بدون توجيهات"، مقدما تهانيه في تغريدة منفصلة قال فيها: "ابارك لصاحب السمو تميم المجد وللشعب القطري العزيز هذا الفوز المؤزر والاداء المشرف من ابطال منتخبنا الوطني الحمد والشكر لله . وصدق أميرنا الغالي عندما قال ابشروا بالعز والخير. مع اعتذاري الشديد لعشاق لعبة الكرة لأني لست من عشاقها كما يعرف اغلب أهل قطر".

الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد عبق قائلا: "بالأربعة بالجدارة والاستحقاق أثبت العنابي أنه مبدع آسيا وهو يخرج منتخب الإمارات أيضا من البطولة رغم أنه صاحب الأرض والجمهور ..الدرس واضح: إذا قال العنابي كلمته فعلى الجميع أن يستمع.. تعظيم سلام يالعنابي وما يصح إلا الصحيح.."

من جهته قال عبدالرحمن بن حمد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، معلقا على مقطع فيديو نشره لأهداف المنتخب القطري، حيث قال: "مبروك فوز منتخبنا الوطني، وتأهله لنهائي كأس آسيا، ونحن نقول: ’ما هي علينا ثقيلة‘".

أما محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري، فقال في تغريدة: " كفو يالعنابي.. عندما يجتمع الأداء الرائع والأخلاق الرياضية العالية.. فالك التوفيق والكأس بإذن الله".

ويذكر أن المنتخب القطري تمكن من تجاوز المنتخب الإماراتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2019، ليلاقي بذلك المنتخب الياباني في المباراة النهائية.