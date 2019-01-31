كيف احتفل ابن أمير قطر بفوز منتخب بلاده على الإمارات؟

بعد الصافرة.. تعرف على تقييم منتخبك بكأس آسيا 2019 حتى الآن

أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول إعلاميون قطريون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حمد ابن الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر يحتفل بفوز منتخب بلاده على الإمارات ببطولة كأس آسيا.

وكتب الإعلامي القطري، ناصر بن سالمين، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، معلقا على مقطع الفيديو: "فرحة سعادة الشيخ حمد بن تميم ال ثاني الله يحفظه بفوز منتخبنا الوطني والتأهل لنهائي كاس اسيا 2019.."

الفيديو الذي نشرته أيضا قناة الجزيرة الرياضية، يظهر صعود ابن أمير قطر من الفتحة العلوية لسيارة دفع رباعي حاملا علم قطر ومشاركا المحتفلين في شارع الكورنيش بهذه النتيجة.

ويذكر أن المنتخب القطري تمكن من تجاوز نظيره الإماراتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، ضمن بطولة كأس آسيا 2019، ليتأهل إلى الدور النهائي لأول مرة بتاريخه ويلاقي اليابان، الجمعة.

وتداول نشطاء مقاطع مختلفة لابن أمير قطر، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من هذه المقاطع التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها: