هكذا هنأ أمير قطر منتخب بلاده بعد الفوز ببطولة كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتخب بلاده بالفوز في بطولة كأس أمم آسيا للمرة الأولى، واصفا إياه بـ"الفوز التاريخي".

وكتب أمير قطر في تغريدة على تويتر: " ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا 2019.. ألف تحية لأبطالنا وللجهازين الفني والإداري الذين جعلوا هذه البطولة إنجازا عربيا وقدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير."

وكان منتخب قطر قد فاز على اليابان بـ3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما في أبوظبي الجمعة.