قائد منتخب اليابان: الشوط الأول أمام قطر كان مفاجأة لنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض قائد المنتخب الياباني، مايا يوتشيدا، التعليق على صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب القطري في المباراة النهائية، والتي فاز فيها الأخير بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.

وقال يوتشيدا، في لقاء مقتضب مع الصحفيين عقب المباراة، إن الشوط الأول شكّل بعض المفاجأة للاعبي منتخب اليابان، مضيفا أن لاعبي المنتخب القطري كانوا يلعبون بشراسة في بعض الأحيان، وأظهروا بعض التوتر.

وحول أداء منتخبه، قال يوتشيدا: "كنا بحاجة إلى أن نكون أكثر شراسة، وارتكبنا بعض الأخطاء. كانت المباراة خيبة أمل بالنسبة لنا."

وقال يوتشيدا إن على المنتخب النظر إلى الأمام والتعلم من الأخطاء، فهناك بطولة "كوبا أمريكا" في الصيف، ومن بعدها ستبدأ المباريات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ويجب أن يكون المنتخب الياباني مستعدا لها.

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