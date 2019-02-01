دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استبعد صحفي إماراتي حضورا واسعا للمباراة النهائية ببطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها بلاده، الجمعة، والتي ستجمع بين المنتخب القطري ونظيره الياباني.

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وأوضح الصحفي الذي فضل عدم ذكر اسمه نظرا للتوتر الذي لف مباراة الثلاثاء، في تصريح لـCNN: "عدد قليل فقط من المشجعين القطريين حضروا مباراة نصف النهائي.. الملعب يوم الثلاثاء (خلال مباراة نصف النهائي بين قطر والإمارات) كان ممتلأ ولكن لا اعتقد أن ذلك سيكون الجمعة (المباراة النهائية) نظرا للاهتمام الضئيل بالمباراة ككل".

وعلى الصعيد الآخر قال الصحفي الإماراتي: "الجماهير اليابانية قليلة وإذا حضرت أي من الجماهير الخليجية فإنها ستشجع بصورة عامة المنتخب الياباني".

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحقيقا في قضيتين على خلفية مباراة نصف النهائي بين الإمارات وقطر والتي فازت فيها الأخيرة بأربعة أهداف مقابل لا شيء وتأهلت للقاء اليابان بنهائي البطولة.