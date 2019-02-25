رغم أنه عصى قراره.. مدرب تشيلسي يدافع عن حارسه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع مدرب نادي تشيلسي، الإيطالي ماوريسيو ساري، عن حارسه الإسباني، كيبا، بعد أن عصى الأخير أمره ورفض الخروج من ارضية الملعب عندما كان يريد الأول استبداله، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الأحد.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة إن "سوء تفاهم كبير" قد حدث عند تبديل الحارس، لأنه ظن أن كيبا تعرض لإصابة، وأشار إلى أن الحارس كان على حق بإكمال المباراة لأنه كان على ما يرام.

ولفت المدرب الإيطالي إلى أن الأسلوب الذي تعامل فيه كيبا مع الأمر كان "خاطئا" وأكد أنه سيتحدث معه قريبا بشأن ما حدث.

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وعن أسلوب اللعب، أكد ساري أن اللاعبين طبقوا ما كان يحضر له قبل المباراة وبالتالي فهذا يدل على أنه يمتلك زمام السيطرة، وكشف أن تشيلسي لم يرد أن يطبق الضغط العالي في مباراة الأحد، لذلك لم يتلق أهدافا من الفريق "الأفضل في أوروبا"، من وجهة نظره.

يذكر أن "البلوز" كانوا قد خسروا أمام السيتي بركلات الترجيح في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي بعد التعادل سلبيا في الأشواط الأصلية والإضافية.