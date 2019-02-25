بعد تراجع تركي آل الشيخ للمرة الثانية.. هكذا رد لاعبو بيراميدز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفع لاعبو نادي "بيراميدز" المصري صور المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، مع نزولهم ملعب استاد الدفاع الجوي، مساء الأحد، لمواجهة فريق المقاولين العرب، وذلك غداة تراجع تركي آل الشيخ عن بيع حصته في بيراميدز للمرة الثانية.

وارتدى لاعبو بيراميدز تي شيرتات عليها صورة تركي آل الشيخ ومكتوب أسفلها "معا" بالإضافة إلى علمي المملكة العربية السعودية ومصر، بعد إعلان النادي، السبت، أن تركي آل السيخ "قرر إعادة الاستحواذ" على حصته في النادي "نظرا للمطالبات الكبيرة" بالعدول عن قراره.

وكان نادي بيراميدز نشر، الجمعة الماضية، بيانا أفاد بنقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي، و"تصفية جميع الاستثمارات الرياضية" لتركي آل الشيخ في مصر.

وسارع لاعبو بيراميدز ومدربه رامون دياز بتوجيه رسالة فيديو إلى تركي آل الشيخ يطالبونه فيها بعدم ترك النادي، قائلين إنهم انضموا إلى النادي من أجله وإنهم لن يستمروا بدونه.

رسالة إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ Posted by Pyramids F.C on Saturday, February 23, 2019

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يوجه فيها لاعبو بيراميدز مثل هذه الرسالة إلى تركي آل الشيخ، إذ سبق أن وجهوا رسالة مشابهة بعدما أعلن الانسحاب من الاستثمار الرياضي في بيراميدز في سبتمبر/ أيلول، قبل أن يتراجع عن قراره.