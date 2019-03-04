"وحيد وساذج وهش جسديا".. كيف وصف مورينيو محمد صلاح عند انضمامه لتشلسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، المصري، محمد صلاح بأنه كان "وحيدا وساذجا وهش جسديا" عند انضمامه إلى نادي تشيلسي الإنجليزي الذي كان يدربه مورينو حينها، إلا أن صلاح لم يعد كذلك في الوقت الحالي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مورينيو على قناة بي ان سبورت القطرية، حيث قال: "ذهنيا، جسديا والتأقلم لواقع جديد، وصل (محمد صلاح) إلى تشيلسي قادما من نادي بازل وحيدا ساذجا وهش جسديا ومن بعدها يذهب إلى إيطاليا ويأخذ خبرة فيورينتينا وخبرة روما وعندما عاد إلى المملكة المتحدة، عاد متأقلما تماما لمعايير الكرة الأوروبية العالية وعلى فهم أكبر باللعبة وجسديا أكثر قوة بكثير، يمكن رؤية جسده أكثر قوة وعلى ثقة أكبر بنفسه.."

وتابع قائلا: "السنوات، إن كان اللاعب موهوبا، فالسنوات بإمكانها تغيير اللاعب إلى الأفضل".

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ويذكر أن مورينيو تنقل لتدريب عدد من الفرق الأوروبية البارزة كان آخرها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل إعلان الأخير رحيله منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2018 موجها الشكر له على الفترة التي تولى فيها تدريب النادي.