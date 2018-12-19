نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

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بعد أنباء عن إقالته.. ما الأندية التي أنهت خدمات مورينيو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت سلسلة مطاعم بيتزا هت، السبت، تغريدة ساخرة عن رحيل مدرب نادي مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، قائلة إنه تقدم بطلب للعمل كطاه للبيتزا لديها.

جاء ذلك في تغريدة على الصفحة الرسمية لسلسلة المطاعم على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "مرحبا مانشستر يونايتد، وصلتنا سيرة ذاتية من السيد جي مورينيو، تقدم بطلب لوظيفة طاه بيتزا، الرجاء ارسال مرجع، شكرا".

00:43 إقالة مورينيو تثير التكهنات حول خليفته في مانشستر يونايتد

وكان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن، الثلاثاء، رحيل مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو عن صفوفه، موجها الشكر له على الفترة التي تولى فيها تدريب النادي.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أعلن الفريق الإنجليزي مغادرة مورينيو لصفوف النادي، مضيفا: "نود أن نشكره على عمله خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد".