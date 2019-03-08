السومة يسجل هدفه رقم 100 في الدوري السعودي.. والأهلي ينشر جميع أهدافه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل اللاعب السوري عمر السومة نجم فريق أهلي جدة السعودي، الجمعة، هدفه رقم 100 في دوري المحترفين السعودي من إجمالي مشاركاته في 102 مباراة، وفقا لما أعلنه النادي الأهلي.

وجاء هدف السومة الـ100 في الدقيقة 94 من مباراة الأهلي ضد فريق القادسية، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، بعد أن كان الفريقان متعادلين خلال الوقت الأصلي للمباراة. وكان السومة قد انضم إلى صفوف الأهلي السعودي في يوليو/ تموز عام 2014.

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وذكر النادي الأهلي السعودي، عبر حسابه على تويتر، أن أهداف السومة بلغت بعد تسجيله في مرمى القادسية، 100 هدف من إجمالي 102 مباراة لعبها في دوري المحترفين السعودي. كما نشر النادي فيديو لأهداف السومة الـ100.

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