اعتدى على لاعب أستون فيلا بالضرب.. مشجع برمنغهام أمام العدالة

لندن، بريطانيا (CNN) – مثل مشجع نادي برمنغهام سيتي، الذي اقتحم الملعب واعتدى على قائد أستون فيلا، الأحد، في ديربي برمنغهام، أمام القضاء ووجهت له تهمتي "التهجم العلني" و"اجتياح الملعب" من قبل محكمة "برمنغهام ماغستريتس"، على أن يتم الحكم عليه في وقت لاحق الإثنين.

وأثار المشجع سخط العديد من متابعي كرة القدم حول العالم، حين وجه لكمة إلى رأس اللاعب جاك غريلش، خلال المباراة التي انتهت بفوز أستون فيلا بهدف نظيف.

وأعلن برمنغهام أنه سيمنع المشجع من دخول الملعب مدى الحياة، كما استنكرت رابطة الكرة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي الحادثة.

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وواجهت الكرة البريطانية أزمة دخول المشجعين إلى أرضية الملعب والاعتداء على اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن اعتدى مشجع على قائد غلاسكو رنجرز، وقام آخر بنفس التصرف مع لاعب مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ، خلال مباراة أرسنال.

وأعلن أرسنال، الأحد، أنه سيقوم غالبا بمنع المشجع من دخول ملعب "الإمارات" مدى الحياة، وأن النادي لن يتسامح بالتعامل مع مثل هذه التصرفات.