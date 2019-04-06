محمد صلاح يكسر صيامه عن التهديف.. وليفربول يعود للصدارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كسر اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، صيامه عن التهديف لمدة 6 مباريات بالدوري الإنجليزي، بتسجيل هدف في مرمى فريق ساوث هامبتون، فيما عاد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفه في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة من نصف ملعب فريق ليفربول لينطلق بها ويسددها في مرمى ساوث هامبتون، ليصل إلى هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي وهدفه رقم 18 في الموسم الحالي، محتلا المركز الثاني بعد سيرغيو أغويرو برصيد 19 هدفا.

وجاء هدف صلاح بينما كان ليفربول متعادلا مع ساوث هامبتون بهدف لكل منهما، ليعطي هدف صلاح الأفضلية لفريقه، قبل أن يضيف جوردان هندرسون هدف ليفربول الثالث بالدقيقة 87، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الفوز عاد ليفربول إلى تصدر الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة من 33 مباراة، متجاوزا منافسه مانشستر سيتي الذي يمتلك 80 نقطة من 32 مباراة وما زال أمامه فرصة للتصدر مجددا.