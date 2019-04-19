تركي آل الشيخ يهدي فوز بيراميدز على الأهلي المصري إلى "والدته"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له بعد هزيمة النادي الأهلي المصري، مساء الخميس، من نادي بيراميدز الذي يمتلكه، أهدى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية الفوز إلى والدته.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله... بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه".

وعبر حسابه على فيسبوك، كتب تركي آل الشيخ: "أهدي هذا الفوز لوالدتي العزيزة ولكل من وقف معي في الحق... إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا... كنت بقول من الأول وما حدش صدقني"، على حد تعبيره.

وفاز بيراميدز على الأهلي في الدوري المصري بهدف مقابل لا شيء، سجله اللعب البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانكا الشهير بـ"كينو"، في الدقيقة الـ14 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، وصل بيراميدز إلى صدارة الدوري المصري مؤقتا برصيد 60 نقطة من 28 مباراة متساويا في عدد النقاط مع الزمالك الذي ما زال أمامه فرصة للتقدم بمباراتين مؤجلتين، بينما يأتي بعدهما الأهلي برصيد 58 نقطة ويمكنه التقدم أيضا بمباراتين مؤجلتين.

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز في سبتمبر/ أيلول الماضي شهدت هتافات مسيئة من الجماهير ضد تركي آل الشيخ طالت والدته، في ظل توتر العلاقات بينه وبين إدارة الأهلي، وحينها أعلن انسحابه من الاستثمار في الرياضة بمصر قبل أن تراجع مجددا عن قراره.